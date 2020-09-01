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Тест-драйв «Лады Весты» в Пскове закончился столкновением с грузовиком. ФОТО

Водитель грузовика с хлебом «проверил на прочность» тестовую «Ладу Весту». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 3 сентября в 12.45 у дома №112 по улице Леона Поземского.

Фотографии предоставлены ГИБДД УМВД по городу Пскову

Водитель автомашины ГАЗ-3307, мужчина 1991 года рождения, выезжая с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с «Ладой Веста» под управлением мужчины 1994 года рождения.

Пострадавших нет, автомобили получили небольшие технические повреждения.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей исполнительный директор ООО «Псков-Лада» Виталий Кудрявцев, ДТП произошло во время проведения тестовой поездки. На автомобиль LADA Vesta SW Cross со второстепенной дороги совершил наезд автомобиль ГАЗ.

Автомобиль LADA Vesta двигался по утвержденному маршруту с соблюдением правил дорожного движения на разрешенной скорости. Машиной управлял менеджер отдела продаж, клиент находился на пассажирском сидении. В результате столкновения никто не пострадал. Автомобиль LADA Vesta получил минимальные повреждения.

«Автомобили LADA Vesta SW Cross имеют высокий уровень безопасности, начиная с базовой комплектации – это часть философии LADA Vesta. Система контроля устойчивости ESC позволяет уверенно маневрировать на дорогах с любым покрытием. Мощный каркас кузова с применением стали повышенной прочности и фронтальные подушки безопасности – это надежная защита водителя и пассажиров», - добавил Виталий Кудрявцев.

В собственном краш-тесте «АвтоВАЗа» Vesta SW Cross по методике оценки ARCAP получила 14,9 балла и максимальные 4 звезды.