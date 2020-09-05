Автомобиль врезался в ограждение на Красноармейской набережной в Пскове

Легковой автомобиль Ford Sierra врезался в барьерное ограждение на Красноармеской набережной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УВД по городу Пскову Юлия Федорова.
Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»
Дорожная авария произошла 5 сентября около 1.00. За рулем автомобиля находилась девушка 1986 года рождения, которая при повороте налево не справилась с управлением.
Автомобиль получил технические повреждения. Девушка в дорожно-транспортном происшествии не пострадала.