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Автомобиль врезался в ограждение на Красноармейской набережной в Пскове

Легковой автомобиль Ford Sierra врезался в барьерное ограждение на Красноармеской набережной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УВД по городу Пскову Юлия Федорова.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Дорожная авария произошла 5 сентября около 1.00. За рулем автомобиля находилась девушка 1986 года рождения, которая при повороте налево не справилась с управлением.

Автомобиль получил технические повреждения. Девушка в дорожно-транспортном происшествии не пострадала.