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Устанавливается личность погибшего пешехода на посту ДПС «Любятово»

Полицейские устанавливают личность погибшего под колесами автомобиля мужчины в районе поста ДПС «Любятово». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Наезд на пешехода произошел 5 сентября около 3.52 на 282-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель вблизи деревни Новая Псковского района. Водитель автомобиля «Шкода», женщина 1996 года рождения, сбила мужчину, которому на вид 40 лет. Он погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

Пешеход шел по проезжей части во встречном направлении. По данному факту проводится проверка, добавили в ведомстве.