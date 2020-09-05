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Ушиб головы получил пешеход в ДТП на улице Кузнецкой в Пскове

Ушибы ноги и головы получил мужчина, решивший перейти дорогу в Пскове вне пешеходного перехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло 6 сентября в 10.44 у дома № 43 по улице Кузнецкой.

Водитель автомашины «Форд Фокус» 1997 года рождения совершил наезд на пешехода 1984 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости.

У пешехода выявлены ушибы правого коленного сустава и затылка. Он доставлен в областную больницу, позже отпущен.

Водитель был трезв.