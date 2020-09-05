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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Ауди» столкнулся с «Фольксвагеном» и снес знак на Чудской в Пскове

07.09.2020 15:44|ПсковКомментариев: 0

В Пскове произошло ДТП на улице Чудской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, авария случилась в 14.10 на у дома №4.

По предварительной информации, водитель «Ауди А4», молодой человек 1991 года рождения, не выбрал безопасную скорость до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился мужчина 1957 года рождения.

После этого водитель «Ауди» наехал на стойку дорожного знака и съехал с дороги.

Пострадавших нет.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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