←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Колпаки от 550 рублей
Где заправить Кондиционер
Все ограничения движения
План Б На Инженерной
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Колючий Сюрприз
Последние Секунды жизни
Медсправки Для водителей
Кто и что Ремонтирует в Пскове
Шина Плюс Широкий выбор шин
ещё ДТП 13.09.2020 19:520 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 16.09.2020 11:090 Фургон наехал на пешехода в Великих Луках 16.09.2020 10:310 «Ситроен» врезался в грузовик с полуприцепом под Псковом 16.09.2020 10:011 Псковская область стала лидером по приросту числа смертей в ДТП 15.09.2020 20:090 Водитель мопеда погиб в столкновении с «Мицубиси» в 7 километрах от Невеля 15.09.2020 18:591 ДТП на улице Труда: Женщина на «Пежо» не заметила двухэтажный автобус
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Псковская область стала лидером по приросту числа смертей в ДТП

16.09.2020 10:01|ПсковКомментариев: 1

Псковская область стала лидером по приросту числа смертей в дорожно-транспортных происшествиях наравне с такими регионами, как Чукотка, Ненецкий автономный округ, Хакасия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

При этом больше всего дорожных аварий произошло в Москве (4,7 тысячи), Краснодарском крае (4 тысячи), Санкт-Петербурге (3,2 тысячи), Московской (3 тысячи) и Нижегородской (2,9 тысячи) областях, пишет газета «Коммерсантъ».

Общее число ДТП в России (учитываются только аварии с пострадавшими или погибшими) за восемь месяцев 2020 года снизилось на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 91,1 тыс., следует из статистики ГИБДД. На дорогах погибли 9,7 тыс. человек (-5%), ранены 116 тыс. человек (-12,4%).

Количество аварий, совершенных пьяными водителями, в целом сократилось на 11%. При этом в 25 регионах наблюдается увеличение показателей этого вида аварийности, среди них:  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (+21,4%), Воронежская (+11,9%), Новосибирская (+11,2%) области и Москва (+7,6%).

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?
В опросе приняло участие 471 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.09.2020, 13:560 Госавтоинспекция информирует автолюбителей о режиме работы МРЭО 16.09.2020, 13:310 В Пскове привели в порядок переход на улице Яна Райниса. ФОТО 16.09.2020, 12:260 Реконструкция перекрестка Фабрициуса и Гражданской в Пскове завершится в ноябре 16.09.2020, 11:090 Фургон наехал на пешехода в Великих Луках
16.09.2020, 10:310 «Ситроен» врезался в грузовик с полуприцепом под Псковом 16.09.2020, 10:011 Псковская область стала лидером по приросту числа смертей в ДТП 16.09.2020, 09:320 В Стругокрасненском районе отремонтировали дорогу по решению суда 15.09.2020, 23:000 Снова остановлены поиски подрядчика для ремонта площади автовокзала в Острове
15.09.2020, 22:270 Дорожные работы продолжаются на улице Киселева в Пскове. ФОТО 15.09.2020, 22:040 Фотофакт: Переход на новой дороге без разметки 15.09.2020, 21:1911 Фотофакт: Выезд на встречную полосу 15.09.2020, 20:090 Водитель мопеда погиб в столкновении с «Мицубиси» в 7 километрах от Невеля
15.09.2020, 18:591 ДТП на улице Труда: Женщина на «Пежо» не заметила двухэтажный автобус 15.09.2020, 18:230 Водитель «Лады» с признаками опьянения опрокинул грузовик «Юджин» в Пскове 15.09.2020, 15:3623 Елена Полонская: Через год мы увидим красоту нашего города 15.09.2020, 13:551 Бортовой камень понизят у пешеходного перехода на перекрестке Киселева - Кузбасской дивизии
15.09.2020, 13:190 Путепровод через Северный обход Пскова отремонтируют к следующей осени 14.09.2020, 21:370 Дворы отремонтируют в Пскове за счет сэкономленных денег 14.09.2020, 18:560 Подрядчик приступил к фрезерованию второго участка улицы Рокоссовского в Пскове 14.09.2020, 16:032 Опрос ПЛН-ТВ: Как снизить смертность на дорогах в Псковской области?
14.09.2020, 13:150 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе по безопасности дорожного движения 14.09.2020, 12:022 Фотофакт: Единственный путь в сквер Народовластия в Пскове 14.09.2020, 11:420 Ремонт моста через реку Милевку в Пскове планируется в 2021 году 14.09.2020, 11:233 Осенью может продолжиться строительство Северного обхода Пскова
14.09.2020, 10:320 Дорогу вдоль Черехинской набережной отремонтируют до конца сентября 14.09.2020, 10:261 Юный опочанин угнал автомобиль в Пскове 14.09.2020, 09:207 В Пскове на перекрестке Инженерная — Индустриальная исчезли утренние пробки 14.09.2020, 08:034 Круговое движение открылось на улице Леона Поземского в Пскове
14.09.2020, 07:450 Минтранс подготовил новые правила тонировки автомобилей и езды на самокатах 13.09.2020, 19:520 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 13.09.2020, 16:421 Более 7 км дороги Невель – Новохованск - граница с Республикой Беларусь сдано в эксплуатацию 13.09.2020, 09:370 Назван самый популярный в России подержанный автомобиль
12.09.2020, 20:590 «Ниссан» и «Опель» столкнулись на улице Поземского в Пскове 12.09.2020, 20:280 Фотофакт: На перекрестке Индустриальной и Инженерной в Пскове организовали нестационарное круговое движение 12.09.2020, 13:511 В Новосокольническом районе насмерть сбили велосипедиста 12.09.2020, 12:250 На псковских поездах «Ласточка» теперь доступен «Деловой проездной»
12.09.2020, 10:570 Заковыристый тест на знание ПДД предлагают пройти в приложении «Убитые дороги» 12.09.2020, 08:582 Пскович погиб под Петербургом накануне дня рождения 12.09.2020, 06:570 В Великих Луках ослепленный водитель сбил велосипедиста 11.09.2020, 18:470 Псковичей проинформировали о режиме работы МРЭО ГИБДД 13 сентября
11.09.2020, 18:420 В Себежском районе отремонтируют мост через реку Нища 11.09.2020, 17:451 Правила сдачи экзамена на водительские права изменят в России 11.09.2020, 17:380 МФЦ открыл окна приема по замене водительских прав в Острове и Стругах Красных 11.09.2020, 16:155 Круговое движение на западном участке перекрестка Инженерной и Индустриальной в Пскове откроется 12 сентября
11.09.2020, 16:053 14 сентября открывается круговое движение на развязке улиц Труда и Поземского в Пскове 11.09.2020, 15:530 Пострадавшая в ДТП в Великолукском районе 8-летняя девочка умерла 11.09.2020, 13:053 Интерактив: Разметку на Поземского покроют асфальтом 11.09.2020, 10:020 В Дедовичах женщина попала под колеса «Ниссана»
11.09.2020, 10:000 Новый светофор установили на улице Шоссейной в Пскове 11.09.2020, 09:010 Фотофакт: Новая развязка улиц Поземского и Труда оборудована разметкой 11.09.2020, 08:133 Александр Васильев будет добиваться установки желтых столбиков вдоль трасс в Псковской области 11.09.2020, 07:212 Минтранс допустил введение бесплатного проезда в транспорте
11.09.2020, 07:000 Участки четырех улиц Пскова закрываются для транспорта с 11 сентября 10.09.2020, 22:000 Псковским автомобилистам рассказали об изменениях в работе МРЭО 10.09.2020, 18:320 Два автомобиля не разъехались рядом с Псковским кремлем 10.09.2020, 17:540 Пассажиры 500 млн раз оплатили проезд с помощью эквайринга от Сбербанка
10.09.2020, 17:4015 В Пскове проверили соблюдение масочного режима в автобусах 10.09.2020, 14:410 На улице Юбилейной в Пскове обрезаны ветки и выровнены знаки 10.09.2020, 14:290 Водителям в Псковском районе раздали «лосиные» памятки 10.09.2020, 12:471 Новый светофор на перекрестке Инженерная - Индустриальная в Пскове установлен временно
10.09.2020, 11:260 Проезд на красный сигнал светофора привел к ДТП на улице Поземского в Пскове 10.09.2020, 11:050 Водитель «Мицубиси» съехал в кювет на Рижском проспекте, ему грозит уголовная статья 10.09.2020, 10:483 На улицу Западную в Пскове вернется автобусное сообщение 10.09.2020, 10:021 Водитель «Шкоды» сбил ребенка в Красногородске
10.09.2020, 09:094 Фотофакт: Новый светофор на пересечении Инженерной и Индустриальной 10.09.2020, 08:590 Иномарки в России дорожают с существенным опережением инфляции 09.09.2020, 21:283 Почти 250 автобусов пополнят автопарк транспортных предприятий Псковской области до конца года 09.09.2020, 17:220 ГИБДД Псковской области напоминает о новом ГОСТе по госзнакам
09.09.2020, 15:484 Пскович на 6 лет отправился в колонию за смертельное ДТП в Тверской области 09.09.2020, 13:590 Александр Котов считает справедливым приговор Михаилу Ефремову 09.09.2020, 13:480 Схема движения автобусов изменится в Пскове 09.09.2020, 09:150 «Ауди» врезалась в дерево на дороге Пушкинские Горы - Велье, водитель погиб. ФОТО
09.09.2020, 08:550 Стоимость строительства Южного обхода Пскова превышает бюджет региона 09.09.2020, 08:5010 Введение кругового движения на перекрестке Инженерная - Индустриальная отложено 08.09.2020, 20:010 В Острове ремонтируют двор на улице Пригородной и площадку у магазина 08.09.2020, 19:051 На перекрестке Инженерной и Индустриальной выключен светофор
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.