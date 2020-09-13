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Псковская область стала лидером по приросту числа смертей в ДТП

Псковская область стала лидером по приросту числа смертей в дорожно-транспортных происшествиях наравне с такими регионами, как Чукотка, Ненецкий автономный округ, Хакасия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

При этом больше всего дорожных аварий произошло в Москве (4,7 тысячи), Краснодарском крае (4 тысячи), Санкт-Петербурге (3,2 тысячи), Московской (3 тысячи) и Нижегородской (2,9 тысячи) областях, пишет газета «Коммерсантъ».

Общее число ДТП в России (учитываются только аварии с пострадавшими или погибшими) за восемь месяцев 2020 года снизилось на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 91,1 тыс., следует из статистики ГИБДД. На дорогах погибли 9,7 тыс. человек (-5%), ранены 116 тыс. человек (-12,4%).

Количество аварий, совершенных пьяными водителями, в целом сократилось на 11%. При этом в 25 регионах наблюдается увеличение показателей этого вида аварийности, среди них: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (+21,4%), Воронежская (+11,9%), Новосибирская (+11,2%) области и Москва (+7,6%).