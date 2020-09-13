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«Ситроен» врезался в грузовик с полуприцепом под Псковом

«Ситроен Берлинго» врезался в грузовик с полуприцепом под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по Псковскому району, ДТП произошло 15 сентября в 13.30 на 226-м километре автодороги Новгород - Псков.

Водитель легкового автомобиля, мужчина 1957 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущейся автомашиной «Вольво» с полуприцепом. Грузовиком с белорусскими номерами управлял водитель 1991 года рождения.

По предварительной информации, пострадавших нет. Водитель и пассажир «Ситроена» от медицинской помощи отказались.

Добавим, столкновение произошло перед светофором на перекрестке федеральных автодорог Новгород - Псков и Санкт-Петербург - Псков.