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Водитель фургона сбежал после столкновения с «Хендаем» в Соловьях

Фургон «Пежо» и «Хендай Солярис» столкнулись на перекрестке в деревне Соловьи Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Псковского района, это произошло 16 сентября в 12:05 на 300-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель на перекрестке неравнозначных дорог.

Водитель «Пежо Боксер» при повороте налево не уступил дорогу встречной автомашине «Хендай Солярис» под управлением девушки 1990 года рождения.

В ДТП никто не пострадал. «Хендай» восстановлению не подлежит.

Водитель «Пежо» с места ДТП скрылся. Личность водителя устанавливается.

«Пежо» помещен на спецстоянку.