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В районе Четырех углов затруднено движение транспорта из-за ДТП

Две иномарки столкнулись сегодня утром в районе Четырех углов в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города Пскова, по предварительным данным, ДТП произошло в 7.35 утра у дома №5а по Рижскому проспекту.

Водитель «Субару», мужчина 1985 года рождения, при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Хендай» под управлением девушки 1990 года рождения. Автомобили получили технические повреждения.

Движение в сторону площади Ленина затруднено.

На месте работают сотрудники ГИБДД.