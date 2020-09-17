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Водитель «БМВ» снес ограждение на площади Ленина и скрылся с места ДТП

ДТП произошло 18 сентября около 5.25 у дома №3 на площади Ленина в Пскове. По поступившей в полицию информации, неустановленный водитель наехал на препятствие в виде металлического ограждения и скрылся с места происшествия, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском ГИБДД.

Экипаж полиции выдвинулся на место ДТП, виновник происшествия был обнаружен - это девушка 1985 года рождения, водитель автомобиля «БМВ-525».

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Однако очевидцы ДТП утверждали, что на момент происшествия за рулем находился мужчина. В итоге сотрудники полиции продолжили поиск виновника дорожной аварии, и в парке на улице Советской, 1/3 были обнаружены двое мужчин 1989 и 1988 года рождения, предположительно, причастных к происшествию. Они доставлены в отдел полиции.