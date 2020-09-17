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Дело движется к концу - Александр Братчиков о реконструкции улиц Фабрициуса и Инженерной

Реконструкция улиц Я. Фабрициуса и Инженерной в Пскове движется к концу. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков. Он напомнил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пскове ремонтируются крупные участки дорог. Для текущего ремонта в основном деньги были выделены из областного дорожного фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был выполнен ремонт дороги на Рижском проспекте, Виадуке. Также по этому проекту идет ремонт двух объектов, которые волнуют больше всего горожан - это реконструкция улицы Яна Фабрициуса (пересечение Гражданской с Металлистов), Инженерная – Индустриальная. Дело движется по данным объектам уже к концу»,-сообщил глава администрации.

Подрядчик, по его словам, попался очень тяжелый, много времени приходится тратить на выяснение отношений. «То, как он работает, меня не устраивает. На данном этапе круговое движение на улице Инженерной запущено, практически пробки ушли. Еще не запущен прямой поворот с улицы Инженерной на улицу Индустриальную, будет сделана дополнительная полоса, она сейчас отсыпана щебнем. За выходные подрядчик пообещал ее заасфальтировать, в дальнейшем там можно будет беспрепятственно поворачивать с Инженерной на Индустриальную», - сказал Александр Братчиков.

«Что касается улицы Яна Фабрициуса, то, начиная с выходных и заканчивая следующей неделей, будет проводиться укладка окончательных слоев асфальта на проезжую часть. В ближайшие полтора месяца эти объекты будут введены в эксплуатацию и порадуют жителей», - заключил он.