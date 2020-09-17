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Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

Дорожная авария произошла утром 19 сентября рядом с торговым комплексом «Магеллан». Проезжую часть не поделили автомобили ВАЗ-2115 и «Фольксваген Поло». Оба транспортных средства получили технические повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Напомним, ранее здесь автомобиль под управлением нетрезвого водителя насмерть сбил велосипедистку.