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Четыре человека пострадали в ДТП в Гдове

В воскресенье, 20 сентября, около пяти часов утра на выезде из города Гдова около объездной дороги, предположительно, нетрезвый водитель автомобиля «Форд Фокус 3» 1991 года рождения не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Кроме водителя, в автомобиле находились три пассажира – молодой человек и две девушки, все в возрасте от 24 до 29 лет. Травмы получили все, госпитализировали троих.

По факту ДТП проводится проверка.