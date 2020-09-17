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15-летний велосипедист сбит в Псковском районе

Велосипедист сбит в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по Псковскому району, ДТП произошло 19 сентября в 15.10 на 2-м километре дороги Писковичи - Молгово.

Водитель «Фольксвагена», мужчина 1993 года рождения, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста. Пострадал 15-летний велосипедист, ученик Писковской школы.

Юноша двигался вместе с другим велосипедистом. Они ехали параллельно в нарушение правил дорожного движения и должны были двигаться друг за другом. При приближении автомашины один велосипедист начал перемещаться на левую сторону дороги, а водитель приступил к обгону.

Автомобилист был трезв.

Велосипедист врезался в боковую часть автомашины. Он получил ссадины и ушибы.

Родители велосипедиста могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

С учащимися школы будут проведены дополнительные профилактические беседы.