15-летний велосипедист сбит в Псковском районе

Велосипедист сбит в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по Псковскому району, ДТП произошло 19 сентября в 15.10 на 2-м километре дороги Писковичи - Молгово.
Водитель «Фольксвагена», мужчина 1993 года рождения, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста. Пострадал 15-летний велосипедист, ученик Писковской школы.
Юноша двигался вместе с другим велосипедистом. Они ехали параллельно в нарушение правил дорожного движения и должны были двигаться друг за другом. При приближении автомашины один велосипедист начал перемещаться на левую сторону дороги, а водитель приступил к обгону.
Автомобилист был трезв.
Велосипедист врезался в боковую часть автомашины. Он получил ссадины и ушибы.
Родители велосипедиста могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.
С учащимися школы будут проведены дополнительные профилактические беседы.