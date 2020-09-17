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«Нива» съехала в кювет в Псковском районе, пострадали двое

Автомобиль «Нива» съехал с дороги в кювет в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по Псковскому району, ДТП произошло 20 сентября в 13.30 на 5-м километре автодороги Середка - Мельницы - Гридино.

Водитель ВАЗ-2121, женщина 1955 года рождения, на опасном повороте не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в грунтовый склон.

Пострадала водитель и пассажирка 1955 года рождения, находившаяся на переднем сиденье. В машине также находился мужчина, он не пострадал.

Женщина за рулем автомобиля была трезва.