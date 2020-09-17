АвтоМир / Происшествия / ДТП

Задавивший пешехода в Знаменке водитель ответит не только за смерть человека

Стали известны подробности ДТП со смертельным исходом в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по Псковскому району, сбивший насмерть человека и скрывшийся с места аварии водитель был обнаружен дома в нетрезвом виде.

Сотрудникам полиции он объяснил, что спиртное употребил дома после ДТП.

Смотрите также 39-летний пскович задержан по подозрению в смертельном наезде на пешехода

Водителя «Ауди-80» 1981 года рождения привлекут к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за оставление места ДТП) и части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение запрета водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП).

По части второй данной статьи ему грозит лишение права управления транспортом на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток, по части третьей - административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

По словам водителя, погибший в ДТП лежал на проезжей части. Все обстоятельства происшествия будут изучены во время уголовного расследования.

Напомним, 19 сентября в 23.00 в деревне Знаменка Псковского района водитель «Ауди 80» совершил наезд на пешехода 1961 года рождения, который находился на проезжей части. В итоге пешеход скончался. Водитель скрылся, но был задержан по месту жительства.