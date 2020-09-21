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Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП в Великолукском районе. ФОТО

Два человека погибли в результате автомобильной аварии в Великолукском районе, пишет в соцсетях районная газета «Наш путь».





Около 17.20 на повороте в деревню Булынино Лычевской волости (3-й км трассы Великие Луки–Невель) 48-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и вылетел в кювет, где задел дерево.





В машине было трое мужчин. Водитель и пассажир 1974 года рождения погибли на месте. Еще один пассажир получил незначительные травмы и направлен на осмотр в Великолукскую межрайонную больницу.

Водитель был трезв. Мужчины двигались в сторону Великих Лук, возвращались с работы в Невеле.

Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.