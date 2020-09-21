АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель мопеда пострадал в столкновении с «Тойотой» в Пушкинских Горах

Водитель мопеда пострадал в столкновении с автомашиной в Пушкинских Горах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 22 сентября в 11.25 на улице Пушкинской.

На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись «Тойота» и мопед «Дельта». По предварительной информации, водитель легковой автомашины двигался по второстепенной дороге, водитель мопеда - по главной.

В результате он получил рваную рану волосистой части головы. Автомашиной управлял мужчина 1948 года рождения, мопедом - мужчина 1949 года рождения.