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Грузовик с манипулятором протаранил пять автомобилей в Пскове

Грузовая автомашина с манипулятором протаранила пять легковых автомобилей в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила старший инспектор по пропаганде ГИБДД города Пскова Юлия Федорова.

Фото здесь и далее: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Дорожная авария произошла 23 сентября в 11.40 вблизи дома №56е на Октябрьском проспекте. По предварительной информации, водитель грузовика 1965 года рождения не справился с управлением, и транспортное средство съехало на тротуар, где протаранило припаркованные автомобили в отсутствие водителей.

В результате дорожно-транспортного происшествия технические повреждения получили автомобили «КИА Спортейдж», «Шевроле Нива», «Лексус» и «Мицубиси Спэйс Стар», которая от удара сместилась и врезалась в «Мицубиси Аутлендер».

Кроме того, в результате ДТП пострадал пешеход - мужчина 1960 года рождения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.