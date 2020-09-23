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Пенсионерку насмерть сбил автомобиль в псковской деревне Ершово

Пенсионерку насмерть сбил автомобиль «Ниссан Кашкай» в деревне Ершово Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Наезд на женщину 1952 года рождения произошел на 17-м километре автодороги Псков - Гдов в тот момент, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель 1962 года рождения, по предварительной информации, был в трезвом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.