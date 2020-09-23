АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два ДТП за вечер произошло в Пскове на участке Юбилейной

Два «технических» ДТП за один вечер произошло в Пскове на одном участке улицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, в каждом происшествии участниками были по две автомашины.

В 17.58 на улице Юбилейной у дома 51 водитель «Ниссана» 1975 года рождения не уступил дорогу и столкнулся с «Шевроле» под управлением мужчины 1984 года рождения. Пострадавших нет.

В 19.30 на Юбилейной у дома 51-б водитель автомашины «Киа Спектра», молодой человек 1997 года рождения, при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 2115 под управлением молодого человека 1996 года. Никто не пострадал. В этом ДТП автомобили получили сильные технические повреждения.