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В Пскове водитель такси сбил пешехода

В Пскове водитель такси сбил пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло днем 24 сентября на улице Труда.

Фото: группа «Жесть по-псковски»

По предварительной информации, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на регулируемом пешеходном переходе около 12-й школы совершен наезд на пешехода.

К моменту прибытия сотрудников полиции и медиков, пешеход покинул место происшествия. Известно, что это мужчина, на вид ему около 30 лет.

В медицинские учреждения никто за медпомощью после ДТП пока не обращался.