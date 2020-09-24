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Псковской ГИБДД не удалось установить личность убежавшего с места ДТП пешехода

Стали известны подробности наезда на пешехода 24 сентября на улице Труда в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, это произошло в 14.15 у дома №27.

Фото: группа «Жесть по-псковски»

Неустановленный пешеход при переходе проезжей части по регулируемому пешеходному переходу создал помеху транспортному средству. Мужчина шел через дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате водитель «Лада Гранты», мужчина 1994 года рождения, совершил наезд. Пешеход с места ДТП скрылся. В медицинские учреждения с травмами никто не обращался.

Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.