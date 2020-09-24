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Гражданин Украины устроил ДТП на автодороге Псков - Родина

Гражданин Украины устроил ДТП на 2-м километре дороги Псков - Родина в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по Псковскому району, это произошло 25 сентября в 8.50.

Водитель «Опель Омега», мужчина 1980 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу автомашине «Акура» под управлением мужчины 1969 года рождения, двигавшейся во встречном направлении прямо.

Пострадавших нет. Автомашины получили сильные технические повреждения. В «Акуре» сработали подушки безопасности.