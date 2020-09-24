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Мотоциклист пострадал в ДТП на Рижском проспекте Пскова

Мотоциклист пострадал в ДТП у дома №93 на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, это произошло 25 сентября в 7.25.

Водитель мотоцикла КТМ-200 при перестроении не уступил дорогу ехавшему попутно без изменения направления движения «Рено», за рулем которого находилась девушка 1997 года рождения.

Они двигались со стороны Fjord plaza в сторону улицы Рокоссовского.

Мотоциклист 1984 года рождения получил перелом ключицы левого плеча. Доставлен в детскую областную больницу.

Водитель автомашины трезвая, мотоциклисту назначено химико-токсикологические исследование.