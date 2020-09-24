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Пскович осужден на 5 лет за смертельное ДТП

28-летний пскович осужден за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Следствие установило, что ночью 15 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пскович ехал за рулем автомобиля «БМВ». По пути он потерял контроль над управлением своего транспортного средства, допустил его занос, съехал в кювет и опрокинулся на 3-м км автодороги Псков - Писковичи.

В результате ДТП сам его виновник получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, а его пассажир – мужчина 1990 года рождения - от полученных травм скончался в отделении реанимации Псковской областной больницы.

Суд назначил виновнику дорожной аварии наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.