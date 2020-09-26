←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шина Плюс Широкий выбор шин
Последние Секунды жизни
Медсправки Для водителей
Кто и что Ремонтирует в Пскове
План Б На Инженерной
Колпаки от 550 рублей
Все ограничения движения
Где заправить Кондиционер
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Колючий Сюрприз
ещё ДТП 26.09.2020 12:240 Пскович осужден на 5 лет за смертельное ДТП 27.09.2020 13:080 Пьяный водитель ВАЗа столкнулся с мопедом в Великолукском районе 26.09.2020 23:130 Два автомобиля «Мицубиси» столкнулись в Пскове, пострадали три человека 26.09.2020 20:470 В Новосокольническом районе автомобиль под управлением женщины врезался в дерево 26.09.2020 13:231 Тройное ДТП произошло на дамбе в Пскове 26.09.2020 12:240 Пскович осужден на 5 лет за смертельное ДТП
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пьяный водитель ВАЗа столкнулся с мопедом в Великолукском районе

27.09.2020 13:08|ПсковКомментариев: 0

Пьяный водитель ВАЗа столкнулся с мопедом в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, ДТП произошло 26 сентября около 19.35 у дома №63 по улице Портовой в деревне Баландино Великолукского района.

Водитель ВАЗ-2110, мужчина 1990 года рождения, столкнулся с мопедом «Вираго», под управлением молодого человека 2003 года рождения. В региональном УМВД пояснили, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель мопеда получил ушибы левого колена и голени.

Теги: #пьяный за рулем #ДТП #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Возите ли вы своих детей в садик/школу на машине?
В опросе приняло участие 753 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
27.09.2020, 13:080 Пьяный водитель ВАЗа столкнулся с мопедом в Великолукском районе 26.09.2020, 23:130 Два автомобиля «Мицубиси» столкнулись в Пскове, пострадали три человека 26.09.2020, 20:470 В Новосокольническом районе автомобиль под управлением женщины врезался в дерево 26.09.2020, 13:552 У женской консультации в Пскове создадут около 100 парковочных мест
26.09.2020, 13:231 Тройное ДТП произошло на дамбе в Пскове 26.09.2020, 12:240 Пскович осужден на 5 лет за смертельное ДТП 26.09.2020, 10:400 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Печорском районе 25.09.2020, 18:535 Борис Елкин призвал пешеходов и велосипедистов использовать светоотражатели
25.09.2020, 17:005 Велодорожки начнут делать в Пскове в 2021 году 25.09.2020, 16:182 Борис Елкин: Дорожники и археологи - не враги 25.09.2020, 15:5713 Более 130 млн рублей заплатит «Псковавтодор» за аренду 41 камеры фотовидеофиксации 25.09.2020, 15:211 Выравнивание дорожных знаков проводят в Пскове
25.09.2020, 14:294 Фотофакт: Новая брусчатка появилась на улице Волкова 25.09.2020, 14:200 В Пскове ремонтируют двор на улице Юбилейной, 73а 25.09.2020, 14:0225 Акция недоумения 25.09.2020, 14:012 Мотоциклист пострадал в ДТП на Рижском проспекте Пскова
25.09.2020, 13:139 10 низкопольных автобусов передает Петербург Псковской области 25.09.2020, 12:520 Более 7 млрд рублей требуется на ремонт мостов в Псковской области 25.09.2020, 12:060 Более 170 км псковских дорог отремонтируют по нацпроекту в этом году 25.09.2020, 11:383 Борис Елкин: Коронавирус повлиял на работу дорожников, но не критично
25.09.2020, 11:290 Гражданин Украины устроил ДТП на автодороге Псков - Родина 25.09.2020, 11:192 Полноценное круговое движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная откроют к 15 октября 25.09.2020, 11:061 Улицу №1 асфальтируют в Кривске 25.09.2020, 10:331 Улицу Спортивную в Пскове отремонтируют до 1 ноября
25.09.2020, 09:581 Псковской ГИБДД не удалось установить личность убежавшего с места ДТП пешехода 25.09.2020, 07:391 Почтенные профессора проехались на самокатах по Пскову. ВИДЕО 24.09.2020, 19:451 Новый кодекс поведения разработают для сотрудников «Псковпассажиравтотранса» 24.09.2020, 18:593 Купили машину маме, а ей не понравилась
24.09.2020, 18:010 После раскопок на улице Герцена приведут в порядок ливневку, проезжую часть и тротуары 24.09.2020, 17:251 Археологи ушли с проезжей части на Герцена в Пскове 24.09.2020, 17:060 Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская область до и после БКАД 24.09.2020, 15:510 В Пскове водитель такси сбил пешехода
24.09.2020, 15:230 Движение по улице Киселева в Пскове перекроют 28 сентября 24.09.2020, 13:450 Качество ремонта дворов в Великих Луках проверили общественники 24.09.2020, 12:200 Тротуары по улице Ижорского Батальона в Пскове отремонтируют до 2024 года 24.09.2020, 11:591 Проваливший ремонт дороги до «Весны-80» подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков
24.09.2020, 11:580 Двор на Белинского, 85 благоустроят в Пскове до конца октября 24.09.2020, 11:531 Штабеля из бордюров и сваленные светофоры: реконструкция на Инженерной продолжается 24.09.2020, 11:110 В Пскове на месяц закрыли участок улицы Волкова 24.09.2020, 09:480 Печерянин привлечен к уголовной ответственности за «пьяную» езду
24.09.2020, 08:161 В Госдуме предложили выделять для беременных места на парковках 23.09.2020, 21:510 Михаил Мишустин подписал постановление о новых правилах проведения техосмотра автомобилей 23.09.2020, 21:310 Грузовик отправил в кювет легковой автомобиль в Куньинском районе 23.09.2020, 20:070 Единый день безопасности дорожного движения прошел в Великих Луках
23.09.2020, 19:0019 Псков - город для автомобилей, или Непримиримая битва с пешеходами и велосипедистами 23.09.2020, 18:070 Два автомобиля столкнулись на улице Западной в Пскове 23.09.2020, 17:107 Велоактивисты проведут сегодня акцию против знака на мосту 50-летия Октября в Пскове 23.09.2020, 16:320 Псковичи старше 60 лет смогут купить билеты на поезд со скидкой 40%
23.09.2020, 15:190 Участок улицы Леона Поземского в Пскове заасфальтируют до 1 октября 23.09.2020, 15:040 Два ДТП за вечер произошло в Пскове на участке Юбилейной 23.09.2020, 14:370 Общественники контролируют ремонт дворов в Пскове 23.09.2020, 14:240 Центр Пскова стоит в пробке из-за дорожной аварии у почтамта
23.09.2020, 13:550 Пенсионерку насмерть сбил автомобиль в псковской деревне Ершово 23.09.2020, 13:322 Более 100 псковичей приняли участие в акции «На работу на велосипеде» 23.09.2020, 13:061 Грузовик с манипулятором протаранил пять автомобилей в Пскове 23.09.2020, 12:261 Тротуары отремонтируют на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
23.09.2020, 12:130 Из-за ралли перекроют дороги в трех районах Псковской области 23.09.2020, 10:161 В Пскове собираются дать отпор агрегаторам такси 22.09.2020, 23:240 Приостановлено определение подрядчика для ремонта дороги Псков - Паклино 22.09.2020, 22:130 «Дорстройсервис» отремонтирует дорогу Родина - Наволок в Псковском районе
22.09.2020, 21:163 Фотофакт: Водители игнорируют одностороннее движение в Пскове 22.09.2020, 20:160 ДТП на пересечении Юбилейной, Народной и Маргелова затрудняет движение транспорта 22.09.2020, 19:580 Водитель мопеда пострадал в столкновении с «Тойотой» в Пушкинских Горах 22.09.2020, 18:470 На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение - новый опрос ПЛН
22.09.2020, 18:110 В Псковском районе отремонтирован мост через реку Кебца 22.09.2020, 18:020 На полмесяца будет закрыт для автодвижения участок улицы Олега Кошевого 22.09.2020, 17:123 Проект ремонта Ольгинского моста с расширением проезжей части заказали власти 22.09.2020, 16:480 Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская область до и после БКАД
22.09.2020, 13:445 «Убитые дороги» пожаловались в прокуратуру на ограждение в центре Пскова 22.09.2020, 11:416 Как превратить банковскую карту в проездной - новый способ оплаты для льготников 22.09.2020, 10:460 88 млн рублей потратят на ремонт дороги Заполье - Гдов 22.09.2020, 09:101 Минпромторг прогнозирует падение продаж на российском авторынке на 25-30%
21.09.2020, 21:491 Вопрос строительства объездной дороги вокруг Великих Лук поручил проработать Михаил Ведерников 21.09.2020, 19:342 Горожане поблагодарили власти Пскова за ремонт дорог и междворовых проездов 21.09.2020, 18:490 Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП в Великолукском районе. ФОТО 21.09.2020, 17:251 Стал известен поставщик 20 комплексов фотовидеофиксации для Псковской области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.