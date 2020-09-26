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Пьяный водитель ВАЗа столкнулся с мопедом в Великолукском районе

Пьяный водитель ВАЗа столкнулся с мопедом в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, ДТП произошло 26 сентября около 19.35 у дома №63 по улице Портовой в деревне Баландино Великолукского района.

Водитель ВАЗ-2110, мужчина 1990 года рождения, столкнулся с мопедом «Вираго», под управлением молодого человека 2003 года рождения. В региональном УМВД пояснили, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель мопеда получил ушибы левого колена и голени.