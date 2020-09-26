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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Сибири задержали псковича, устроившего погоню с ДТП и возгоранием автомобиля. ВИДЕО

28.09.2020 22:28|ПсковКомментариев: 0

В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции установили водителя-лихача, который уходя от преследования, совершил ДТП и скрылся. Им оказался 22-летний житель Пскова. Как оказалось, седан он приобрел пару дней назад, но документы на машину у него отсутствовали.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МВД России по Иркутской области, 24 сентября около 2 часов ночи в 22-ом микрорайоне Ангарска внимание инспекторов ГИБДД привлек автомобиль марки «Тойота Королла Левин», водитель которого выполнял рискованные маневры на проезжей части. Требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке он проигнорировал, увеличил скорость и предпринял попытку скрыться.

Уходя от преследования, нарушитель выехал на полосу встречного движения, а в районе кольцевого пересечения на улице Космонавтов и Коминтерна, решил сократить путь, пересек островок безопасности внутри кольца, совершив наезд на бордюрный камень. В результате происшествия возникло возгорание автомашины. Водитель с места аварии скрылся.

 

 

В течение нескольких часов нарушитель был установлен сотрудниками полиции.

В настоящий момент в отношении мужчины составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.27 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», по части 2 статьи 12.37. КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Источник: Псковская Лента Новостей
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