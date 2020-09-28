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Водитель мопеда пострадал в столкновении на площади Героев-десантников в Пскове

Водитель мопеда пострадал в столкновении на площади Героев-десантников в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД города Пскова, это произошло 28 сентября в 14.30 у дома №6 по улице 128-й Стрелковой Дивизии.

Водитель «Фольксваген Гольф», мужчина 1994 года рождения, при выезде на перекресток совершил столкновение с движущимся по главной дороге мопедом Racer без госномеров под управлением мужчины 1980 года рождения.

Водитель мопеда получил ушиб мягких тканей в области левой лопатки. После осмотра в Псковской областной больнице его отпустили домой.

Оба участника ДТП были трезвые.

В отношении водителя «Фольксвагена» составлен административный материал по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков). Выписан штраф 1000 рублей.