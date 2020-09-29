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Пассажирка «Опеля» госпитализирована после ДТП на Рижском проспекте

Пассажирка «Опеля» госпитализирована после ДТП на Рижском проспекте. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД по г. Пскову.

ДТП произошло сегодня, 29 сентября, в 18.15 на Рижском проспекте у дома №83. Водитель «Тойота Авенсис», мужчина 1995 года рождения, выезжая с прилегающей территории нарушил требования дорожных знаков «уступи дорогу» и «движение направо» собирался поворачивать налево.

Водитель «Опель Астра» 1993 года рождения двигался по главной дороге, ехал по Рижскому проспекту со стороны ул. Рокоссовского к улице Балтийской в левой полосе.

В результате столкновения пассажирка «Опеля» 1992 года рождения с ушибом грудной клетки и ситуационным неврозом госпитализирована в областную больницу.