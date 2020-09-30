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Четверо взрослых и ребенок пострадали в результате тройного ДТП в Черехе. ФОТО

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло сегодня, 30 сентября, около 10.40 на трассе Санкт-Петербург - Невель в деревне Череха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе ребенок.

В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются. По версии следствия, местный житель за рулем «Рено» совершил столкновение со стоящим впереди «Шевроле», а затем со встречной автомашиной «Рено». В областную больницу доставлены оба водителя и три пассажира из второго автомобиля «Рено».

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.