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Семья из Cанкт-Петербурга пострадала в ДТП в Псковском районе

Две женщины и ребенок пострадали больше других среди пяти человек в ДТП в Черехе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, четверо из пострадавших - члены семьи из Cанкт-Петербурга.

По предварительной информации, водитель автомашины «Рено Меган» не увидел, что впереди автомашина остановилась для поворота налево. Он врезался в остановившийся автомобиль «Шевроле Тахо», от удара «Рено» вылетел на встречную полосу и врезался в «Рено Меган».

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В последнем автомобиле находилась семья из Санкт-Петербурга. Пострадали водитель, его супруга, мать и ребенок. Пятый пострадавший - предполагаемый виновник аварии.

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Оба водителя после осмотра медиками отпущены. У женщин более серьезные травмы, у ребенка выявлен перелом ноги.

В «Шевроле Тахо» никто не пострадал. В автомашине среди пассажиров было двое детей, они не пострадали.

Все водители прошли освидетельствование, они трезвые.

Напомним, ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло сегодня, 30 сентября, около 10.40 на трассе Санкт-Петербург - Невель в деревне Череха (Псковский район). Травмы различной степени тяжести получили 5 человек, в том числе ребенок.