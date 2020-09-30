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В Псковской области снижается количество ДТП и растет число погибших

В Псковской области наблюдается уменьшение количества дорожных аварий и растет число погибших в ДТП людей. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 1 октября рассказал заместитель начальника УГИБДД по Псковской области Юрий Шестаков.

При этом число раненых в результате ДТП сократилось по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году на дорогах региона погибли 165 человек. Наиболее негативно ситуация складывалась в январе-феврале и августе-сентябре. В августе погиб 21 человек, в сентябре - 18. В январе аварии на дорогах унесли 16 жизней, в феврале - 18.

Свою роль сыграли скоростной режим, темное время суток, плохая видимость, отсутствие у пешеходов каких-либо светоотражающих элементов, рассказал Юрий Шестаков.

Отмечен рост числа погибших детей и, наоборот, уменьшение числа раненых. С начала года погибли пять детей, в 2019-м - один.

Юрий Шестаков напомнил, что в этом году два ребенка погибли в Великих Луках, один ребенок насмерть был сбит в Идрице, еще одно ДТП произошло в Невельском районе, в машине тоже находились дети.