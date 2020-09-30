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Смертельное ДТП в Невельском районе спровоцировал дикий лебедь

ДТП с погибшим водителем в Невельском районе спровоцировал дикий лебедь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 1 октября около 21.00 на 527-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель.

Водитель автомобиля «Киа» 1990 года рождения совершил наезд на птицу, предположительно, лебедя, рассказали в ведомстве.

В результате он не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Водитель скончался на месте происшествия.

По информации источников Псковской Ленты Новостей, птица, скорее всего, была дикой. Поблизости от данного участка дороги нет ферм. При это вдоль федеральной дороги находится несколько крупных озер, откуда мог прилететь лебедь.