Автомобиль такси сбил дорожный знак на улице Инженерной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова.
Фото здесь и далее: ОГИБДД УМВД по городу Пскову
Дорожная авария произошла 2 октября в 12.45. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и повредило дорожный знак.
Водителя, мужчину 1960 года рождения, осматривают медики в машине скорой помощи.
На месте дорожно-транспортного транспортного работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.