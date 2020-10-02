АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль такси сбил дорожный знак на улице Инженерной в Пскове

Автомобиль такси сбил дорожный знак на улице Инженерной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова.

Фото здесь и далее: ОГИБДД УМВД по городу Пскову

Дорожная авария произошла 2 октября в 12.45. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и повредило дорожный знак.

Водителя, мужчину 1960 года рождения, осматривают медики в машине скорой помощи.

На месте дорожно-транспортного транспортного работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.