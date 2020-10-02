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Около 4 часов доставали из кювета мусоровоз в Псковском районе

КамАЗ с мусором укатился с дороги в кювет в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД по Псковскому району, это произошло 2 октября на 214-м километре дороги Новгород - Псков.

По предварительной информации, водитель 1964 года рождения при движении в сторону Новгорода остановился на участке дороги из-за перегрева. Грузовик укатился в кювет.

Никто не пострадал, сильных технических повреждений нет.

Операция по вызволению грузовика из кювета заняла около четырех часов. Сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение на участке федеральной трассы для обеспечения работ по подъему.

КамАЗ принадлежит ООО «Экопром» (Великий Новгород).