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Два автомобиля столкнулись на улице Гоголя в Пскове

Два легковых автомобиля не поделили проезжую часть на улице Гоголя в Пскове, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Дорожная авария произошла вечером 3 октября. На дороге столкнулись автомобили «Тойота» и «Ауди». Оба транспортных средства получили технические повреждения.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики.