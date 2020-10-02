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Водитель пострадал в столкновении двух «Ауди» на Инженерной в Пскове. ФОТО

Водитель пострадал в столкновении двух «Ауди» на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, это произошло 3 октября около 13.00 напротив дома №68 по улице Красногорской.

Водитель «Ауди А4» (работает в такси «Везет»), мужчина 1961 года рождения, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся во встречном направлении прямо.

Произошло столкновение с «Ауди А6» под управлением водителя 1993 года рождения. После столкновения встречный автомобиль «Ауди А6» врезался в дерево. В машине сработала подушка безопасности.

Водитель «Ауди А6» получил телесные повреждения, по предварительным данным: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины лица, ушибы шейного отдела позвоночника.

Он был доставлен в областную больницу, после осмотра отпущен.

Фотографии предоставлены ГИБДД УМВД по городу Пскову