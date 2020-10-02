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В тройном ДТП на Рижском проспекте в Пскове никто не пострадал

В тройном ДТП, произошедшем утром 5 октября на Рижском проспекте в Пскове, никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, авария произошла около 8.20 у дома №1.

Водитель «Ауди А4», мужчина 1987 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением женщины 1988 года рождения. Третьим участником столкновения стал ВАЗ-2121 («Нива») под управлением мужчины 1989 года рождения.

Пострадавших нет. «Ауди» и «Ниссан» получили технические повреждения, «Нива» почти не пострадала. Все три автомобиля двигались с Ольгинского моста в сторону улицы Максима Горького.