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Водитель фургона сбил женщину в Пскове на ул. Гагарина у дома №13

Водитель фургона «Фольксваген Транспортер» сбил пешехода в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, это произошло 6 октября в 16.55 на улице Гагарина у дома №13.

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Пострадавшая 1985 года рождения госпитализирована в псковскую областную больницу. По предварительной информации, у нее выявлены черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы. Сообщается, что женщина при падении ударилась головой.

Автомашиной управлял мужчина 1955 года рождения, трезвый.