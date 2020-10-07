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В Пскове «Газель» рассыпалась после столкновения с ПАЗом. ФОТО

Грузовая «Газель» рассыпалась после столкновения с ПАЗом на улице Фабрициуса в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 6 октября в 17.10 у стадиона.

Произошло столкновение автобуса ПАЗ под управлением водителя 1966 года рождения и автомашины ГАЗ-3302 под управлением мужчины 1987 года рождения.

Пострадавших нет. Транспортные средства получили технические повреждения.

Судя по фотографиям с места ДТП, ржавый кузов «Газели» буквально рассыпался после столкновения.