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Два человека пострадали в ДТП на перекрестке Коммунальной и Народной в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей на перекрестке улиц Коммунальной и Народной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло в 10:34 8 октября.

По предварительной информации, водитель «Мицубиси» наехал на автомашину «Шевроле Клан», стоявшую на перекрестке.

Оба автомобиля двигались по Коммунальной со стороны «Империала».

В результате ДТП госпитализированы оба водителя - мужчина из «Шевроле» и женщина из «Мицубиси».

Движение по Коммунальной в сторону Петровской затруднено, занята левая полоса.