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110 человек погибли на дорогах Псковской области в этом году

110 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Псковской области в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника регионального УГИБДД УМВД России Юрий Шестаков в эфире программы «Беседка» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 8 октября.

За 9 месяцев 2020 года было зарегистрировано 652 учетных ДТП, в которых погибли 110 человек и 808 получили ранения различной степени тяжести, уточнил Юрий Шестаков.

«Увеличение количества ДТП с пострадавшими фиксируется в 14 районах области, - сказал он. - Отмечаем высокую тяжесть последствий ДТП, очень много людей погибает. Более 90% всех аварий происходит по вине водителей. И ситуация с наездами на пешеходов нас крайне беспокоит».