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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Наезд «Мицубиси» на «Шевроле» в Пскове попал на видео

08.10.2020 12:38|ПсковКомментариев: 3

Момент наезда автомобиля «Мицубиси Аутлендер» на «Шевроле Клан» на улице Коммунальной в Пскове попал на видео. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД по городу Пскову.

Видео предоставлено компанией Pskovline

Напомним, столкновение произошло 8 октября в 10.34. По предварительной информации, водитель «Мицубиси», женщина 1983 года рождения, наехала на автомашину «Шевроле Клан», стоявшую на перекрестке. Водитель последней, мужчина 1985 года рождения, ожидал разрешающего сигнала для поворота налево, на улицу Народную.

Травмы получили оба водителя - мужчина из «Шевроле» и женщина из «Мицубиси». У них выявлены закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга.

Теги: #ДТП #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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