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Юный водитель врезался в экскаватор в Опочецком районе и сломал запястье

Житель Красногородска 2000 года рождения на автомобиле «Фольксваген Пассат» врезался в экскаватор в Опочецком районе 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла на 429-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в 1.30. Молодой человек не справился с управлением, и транспортное средство въехало в экскаватор, за рулем которого находился 38-летний мужчина

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия юный водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правового лучезапястного сустава.