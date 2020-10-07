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В Печорском районе ребенок пострадал в «пьяном» ДТП

Ребенок пострадал в ДТП, которое произошло 8 октября около 12:20 на 3-ом километре автодороги Печоры - Качаново - Вышгородок - Пыталово. Об этом сообщает ОГИБДД МО МВД России «Печорский».

Нетрезвый водитель автомобиля «Рено Логан», мужчина 1960 года рождения, обгонял «УАЗ Патриот», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗом под управлением мужчины 1976 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель «Рено», он доставлен в реанимацию Псковской областной больницы. Также госпитализирован 10-летний ребенок, ехавший в УАЗе. Он находился в удерживающем устройстве.