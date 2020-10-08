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В Пскове ищут свидетелей наезда на припаркованный «Хендай». ФОТО

В Пскове ищут свидетелей наезда на припаркованный «Хендай». Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель одной из коммерческих организаций, в ДТП попала автомашина его сотрудника.

30 сентября автомобиль «Хендай» стоял на улице Алмазной, у ремонтной мастерской автоэлектрика, вдоль дороги. На следующий день владелец увидел разбитую машину.

По разбитым осколкам поворотника от другой машины, выяснил, что это «Фольксваген Гольф 3» или «Фольксваген Венто». Он двигался от рынка на Алмазной в сторону Чудской.

Камера у ЖБИ-1 зафиксировала машину с разбитой правой фарой. В сумерках на видеозаписи номер машины не читается.

Возможных свидетелей происшествия просят обратиться по телефонам 8953-243-33-11 или 8911-390-65-05. «Любая информация будет полезна. Может, у кого-то во дворе стоит "Фольксваген Гольф 3" или "Фольксваген Венто" с разбитым правым передним бампером!?» - обратился владелец разбитой автомашины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло в период с вечера 29 сентября до 9 утра 1 октября. Повреждена задняя часть автомобиля «Хендай Соната», от столкновения автомобиль наехал на здание.

Группа розыска установила дату и время происшествия. На месте обнаружены осколки скрывшейся автомашины. Изъяты записи с различных видеокамер. Опрошены работники автосервиса и соседних организаций. По данному происшествию обработано более 500 фотографий транспортных средств, установлено несколько автомашин, возможно, причастных к ДТП. Сейчас сотрудники полиции проверяют каждую из них.