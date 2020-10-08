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Водитель иномарки погиб в Плюсском районе после съезда в кювет

В Плюсском районе в результате ДТП погиб водитель иномарки. 10 октября около 00:40 на 35 километре региональной трассы Заполье - Гдов, около деревни Большое Захонье, 23-летний водитель на автомобиле KIA не справился с управлением на закругленном участке дороги, съехал в кювет и перевернулся, пишет газета «Плюсский край».

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и выпал из машины. От полученных травм он скончался до приезда ДПС.

По данным издания, мужчина служил по контракту в войсках и приезжал навестить родителей.