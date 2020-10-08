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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Жительница Пушкинских Гор серьезно пострадала в ДТП с участием мотоцикла и ВАЗа

10.10.2020 13:26|ПсковКомментариев: 0

В Пушкинских Горах 61-летняя пассажирка мотоцикла пострадала в результате ДТП, она получила закрытый перелом обеих костей правой голени, понадобилась госпитализация.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 7 октября около полудня у дома № 1 по ул. Пушкинской водитель автомобиля «ВАЗ-21099», отъезжая с правой обочины, совершил столкновение с мотоциклом марки «Вираго» под управлением мужчины 1962 года рождения.

Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. По результатам исследования местной жительнице, пассажирке мотоцикла, причинен тяжкий вред здоровью.

На данный момент водитель автомобиля уставлен, им оказалась пенсионерка - женщина 1961 года рождения, жительница поселка Пушкинские Горы. Она дала признательные показания.

На момент проверки оба водителя находились в трезвом состоянии.

Теги: #ДТП #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
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