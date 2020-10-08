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В Острове мопед после столкновения с «Волгой» отлетел на пешеходов - есть пострадавшие

Стали известны подробности ДТП с пострадавшими в Острове. 9 октября около пяти часов вечера у дома № 10 по улице Меркурьева водитель автомобиля «Волга» (ГАЗ-31105), местный житель, мужчина 1963 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с мопедом «Мотолэнд» под управлением молодого человека 2004 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате столкновения мопед отбросило на пешеходов: мужчину 1977 года рождения и женщину 1973 года рождения.

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По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда получил открытые множественные переломы левой стопы, пешеход-мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины лица, такие же травмы получила и женщина-пешеход.

На момент совершения ДТП водитель автомобиля находился в трезвом состоянии.

Материал проверки находится в ГИБДД.